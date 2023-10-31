Анонсированы новые Macbook Pro и iMac на чипе M3

Вслед за анонсом чипом M3 состоялся показ следующего поколения Macbook Pro на базе свежего железа. Ожидаются две диагонали: 14- и 16- дюймовые. Также будут опции не только с базовым M3, но также с M3 Pro и M3 Max.

Любая модель Macbook Pro с M3 будет поддерживать все особенности нового поколения силикона Apple: динамическое кеширование, аппаратную трассировку лучей, сеточные шейдеры, повышенная энергоэффективность (22 часа обычного использования на одном заряде) и тому подобное.

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Вдобавок модели на M3 Pro и M3 Max получат новый уникальный цвет — «космический чёрный».

Космический чёрный Macbook Pro на M3 Pro или M3 Max Фото: Apple

Особенности Macbook Pro M3

Macbook Pro M3 Фото: Apple

Модели Macbook Pro на M3 Max также получат поддержку до 128 гигабайт оперативной памяти — впервые в ноутбуках Apple. На мероприятии также показали пару кадров Baldur's Gate 3 на Macbook Pro M3, отметив, что она отлично работает на ноутбуке.

Baldur's Gate 3 на Macbook Pro M3 Фото: Apple

Вдобавок Apple объявила, что впервые обновит линейку iMac — их переведут на M3. Останутся все стандартные цвета, включая розовый.