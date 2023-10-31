«Должны быть в работе какие-то радости»: актёр Гоша Куценко — об откровенных сценах в кино

Во время посещения телепередачи «Секрет на миллион» актёр Гоша Куценко рассказал о своём отношении к откровенным сценам в кино. Артист не видит в них ничего плохого, а напротив, даже сам рад сниматься в подобном.

Куценко пошутил, что в работе всегда должны быть радости. В случае актёра это постельные сцены и гонорары.

Я считаю, что это тот редкий случай, когда ничего не надо играть, целоваться нужно по-настоящему. Должны быть в работе какие-то радости — постельные сцены и гонорары. Раньше они были регулярно. Я даже всегда просил: прописывайте мне поцелуи, постельные сцены.

По его словам, в работе на площадке важно, когда между главными героями есть так называемая «химия». Жена Куценко, к слову, с пониманием относится к работе мужа.