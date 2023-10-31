Эксперт назвал главные правила безопасного использования геолокации

Эксперт по киберзащите компании «Код Безопасности» Мария Фесенко в разговоре с изданием «Лента.ру» назвала основные правила безопасного использования геолокации. Фесенко отметила, что данные о местоположении пользователя смартфона могут быть использованы мошенниками для фишинговых атак.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперт порекомендовал россиянам отключать геолокацию, если в ней нет необходимости в настоящий момент. Также, по словам Марии, стоит выключить Bluetooth и Wi-Fi. Ещё одним способом обезопасить себя от злоумышленников Фесенко назвала проверку приложений, имеющих доступ к местоположению.

Проверяйте, что выкладываете в интернет и «облако». Например, Apple сохраняет в облачном хранилище с геометкой все фото, к тому же ряд приложений могут иметь доступ к геолокации «по умолчанию», например, камера. То есть, когда пользователь запостит фото, его местоположение будет в метаданных изображения.

Эксперт призвала лишний раз не показывать геолокацию в социальных сетях, если в этом нет острой необходимости.