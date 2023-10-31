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«Смешарики» получат фильм по сценарию Сергея Лукьяненко

«Смешарики» получат фильм по сценарию Сергея Лукьяненко
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По информации ТАСС, студия «Смешарики» готовит свой первый лайв-экшен-фильм по сценарию писателя Сергея Лукьяненко. Лента выйдет под названием «Космическая экскурсия».

Сюжет расскажет о том, как Крош и Ёжик находят странный прибор, переносящий их в компьютерную игру. В этой игре они — два мальчика, оказавшиеся на терпящем бедствие космическом корабле. Всё им там кажется очень знакомым. Друзья намерены разобраться, в чём дело.

Мы в этот раз выступаем в совершенно необычном для нас амплуа — в год двадцатилетия нашего проекта мы впервые представляем наш игровой фильм из вселенной «Смешариков». Это будет совершенно необычный фильм в жанре фантастики.

Выход проекта в прокат запланирован на 2026 год. Точной даты пока что нет.

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