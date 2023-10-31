Актёр Ченнинг Татум и актриса Зои Кравиц поженились

Издание People сообщило, что актёр Ченнинг Татум и актриса Зои Кравиц недавно поженились. Пара находилась в романтических отношениях с 2021 года, а совсем недавно решила их узаконить.

В минувшие выходные звёзды были сфотографированы выходящими с вечеринки в честь Хэллоуина. На фото заметили, что на безымянном пальце Кравиц носит обручальное кольцо. Несколько друзей актёров подтвердили их помолвку.

Фото: ALEXJR / BACKGRID

Ченнинг Татум получил известность благодаря фильмам «Шаг вперёд», «Лулу и Бриггс», «Дорогой Джон» и другим картинам. Зои Кравиц получила популярность благодаря «Бэтмену» с Робертом Паттинсоном, фильму «Тронутые» и сериалу «Большая маленькая ложь».

Ещё во время интервью GQ в 2022 году Кравиц называла Ченнинга «самым замечательным человеком», с которым она знакома.