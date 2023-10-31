2023 год стал лучшим для игр за последние 20 лет
Издание Axios провело любопытное наблюдение, в ходе которого выяснило, что 2023 год стал лучшим для игр за последние 20 лет. За основу брались данные с сайта Metacritic.
Согласно информации, в 2023 году 25 игр получили средний балл 90 и более по крайней мере на одной платформе. Интересно, что на протяжении большей части последних десяти лет среднее количество баллов у игр было примерно вдвое меньше.
Фото: Axios
В этом году вышли высокооценённые The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, ремейк Resident Evil 4 и другие тайтлы, которые приняли очень тепло.
Лучшие игры 2023 года по версии Metacritic
- Baldur's Gate 3 — 96 баллов.
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 96 баллов.
- Обновлённая версия «Ведьмака 3» — 94 балла.
- Ремастер Metroid Prime — 94 балла.
- Tetris Effect: Connected — 93 балла.
- Ремейк Resident Evil 4 — 93 балла.
- Xenoblade Chronicles 3: Expansion Pass Wave 4 — Future Redeemed — 92 балла.
- Cocoon — 92 балла.
- Super Mario Bros. Wonder — 92 балла.
- Street Fighter 6 — 92 балла.
- Sea of Stars — 91 балл.
- Diablo 4 — 91 балл.
- Turbo Overkill — 91 балл.
- Дополнение Serapate Ways для ремейка Resident Evil 4 — 91 балл.
- Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 90 баллов.
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