Издание Axios провело любопытное наблюдение, в ходе которого выяснило, что 2023 год стал лучшим для игр за последние 20 лет. За основу брались данные с сайта Metacritic.

Согласно информации, в 2023 году 25 игр получили средний балл 90 и более по крайней мере на одной платформе. Интересно, что на протяжении большей части последних десяти лет среднее количество баллов у игр было примерно вдвое меньше.

Фото: Axios

В этом году вышли высокооценённые The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, ремейк Resident Evil 4 и другие тайтлы, которые приняли очень тепло.

Лучшие игры 2023 года по версии Metacritic