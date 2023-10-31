Актёры новых «Голодных игр» смогут продвигать фильм, несмотря на забастовку в Голливуде

Совсем скоро состоится премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» — приквела культовой саги, главную роль в которой исполняла Дженнифер Лоуренс. Из-за забастовки актёров Голливуда в промокампании картины не могут принимать участие главные звёзды фильма — Рэйчел Зеглер, Том Блит и Питер Динклейдж, однако для них всё же сделали исключение.

Дело в том, что Гильдия актёров США SAG-AFTRA заключила сделку со студией Lionsgate. Это значит, что артисты смогут принять участие в промотуре новых «Голодных игр», давать интервью и всячески продвигать фильм в своих соцсетях. Разрешение связано с тем, что кинокомпания Lionsgate не входит в альянс продюсеров, против которого сейчас и бастуют актёры.

События «Баллады о змеях и певчих птицах» развернутся за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет будет посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнит роль Каски Хайботтома.

Премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» намечена на 17 ноября.