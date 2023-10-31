В Xiaomi прокомментировали жалобы на сильный нагрев флагмана Xiaomi 14

Продажи флагмана Xiaomi 14 ещё не начались, а китайские пользователи уже сообщают о серьёзном перегреве гаджета. Дело в том, что они смогли оценить демообразцы в фирменных магазинах компании, после чего начали массово жаловаться в соцсетях на сильный нагрев гаджета.

На ситуацию уже отреагировал Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi. Он успокоил пользователей и заявил, что демообразцы Xiaomi 14 работают без перерыва и без отключения экрана, что и приводит к сильному нагреву устройства. По его словам, розничные гаджеты от этой проблемы не пострадают.

Официальные продажи Xiaomi 14 стартовали уже сегодня, 31 октября. Цены на гаджет начинаются от 3999 юаней (52 тыс. рублей), а на его Pro-версию — от 4999 юаней (65 тыс. рублей).