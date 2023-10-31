МТС объяснила, почему отказалась снимать плату за раздачу интернета

Ещё с августа этого года тянется история с операторами, которые решили ввести платную раздачу интернета, и ФАС, которая сразу же потребовала объяснения. «Мегафон», «Билайн» и Теле2 обязались отменить плату, а МТС до сих пор выступает против этого.

По информации РБК, МТС считает, что выравнивание стоимости трафика приведёт к росту тарифов. К тому же во взимании платы за раздачу интернета компания не видит нарушений интересов абонентов.

Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведёт к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов, таким образом, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик.

ФАС предупреждал, что за отказ убрать плату компаниям будет грозить штраф. Коснётся ли это МТС, пока неизвестно.