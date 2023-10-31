В WhatsApp добавили удобную функцию групповых звонков до 32 человек

В конце октября разработчики WhatsApp обновили бета-версию программы для iOS, в которой добавили новую функцию — групповые звонки до 32 человек. В программе и раньше был подобный функционал, однако сперва пользователи могли выбрать лишь 15 человек при старте звонка, добавив остальных участников уже во время общения.

Интересно, что разработчики WhatsApp уже протестировали апдейт и выпустили его для части пользователей на операционной системе iOS. В ближайшие недели обновление также станет доступно и юзерам Android, однако точных сроков создатели не назвали.

Помимо удобной функции по созданию групповых звонков, в WhatsApp сейчас тестируют фильтрацию реакций на сообщения для разных каналов. В скором времени пользователи смогут увидеть, кто из контактов отреагировал на публикации с помощью эмодзи.