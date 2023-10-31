«Лучший сериал о супергероях»: критики хвалят второй сезон мультсериала «Неуязвимый»

В конце октября журналисты опубликовали обзоры второго сезона мультсериала «Неуязвимый» — продолжения одного из самых популярных проектов Amazon. По итогам 16 обзоров рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 100% — это значит, что все критики рекомендуют продолжение к просмотру.

В целом журналисты хвалят эмоциональную сюжетную линию, привычные для мультсериала жестокие бои, общую эпичность происходящего и озвучку главных героев. Из минусов — критикам не понравилось, что второстепенные персонажи во втором сезоне временами пропадают сразу на несколько эпизодов, не участвуя в общей сюжетной концепции.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из отзывов критиков

Второй сезон доказывает, что ожидание того стоило, уже в первые несколько минут — челюсти зрителей останутся на полу. Сериал стал больше, смелее и кровавее!

Второй сезон «Неуязвимого» повышает ставки с точки зрения размаха, масштаба, зрелищности и повествования, не жертвуя при этом душевностью и юмором.

Второй сезон «Непобедимого» — звёздный и проникновенный, показывающий, как можно сочетать острый юмор и кровавые драки с эмоциональным повествованием.

Благодаря обновлённому стилю анимации, новым угрозам и более личной истории второй сезон «Неуязвимого» вновь зарекомендовал себя как лучший сериал о супергероях.

Премьера второго сезона «Неуязвимого» состоится уже 3 ноября. В продолжении будет восемь эпизодов.