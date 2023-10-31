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Samsung выпустила 55-дюймовый изогнутый монитор для игр Odyssey Ark 2nd Gen

Samsung выпустила 55-дюймовый изогнутый монитор для игр Odyssey Ark 2nd Gen
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В конце октября южнокорейская компания Samsung выпустила игровой монитор Odyssey Ark 2nd Gen. Это флагманская модель с функцией Multi-View, позволяющая подключить до четырёх источников изображения и управлять сразу несколькими ПК и консолями одновременно.

Odyssey Ark 2nd Gen — это 55-дюймовый изогнутый VA-дисплей с 4К-разрешением и частотой обновления экрана 165 Гц. Новинка поддерживает большинство современных игровых технологий: от формата отображения HDR10+ Gaming до AMD FreeSync Premium Pro, визуально повышающей частоту кадров во время просадок FPS. В Samsung отмечают, что это ультимативное устройство, позволяющее насладиться играми сполна.

Odyssey Ark 2nd Gen уже поступил в продажу за внушительные $ 3000 — около 275 тыс. рублей. Пока неясно, доберётся ли монитор до России официально.

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