Tecno выпустила бюджетный смартфон Pop 8 с динамическим островом в стиле iPhone 15

Китайская компания Tecno Mobile представила Tecno Pop 8 — бюджетный смартфон с батареей 5000 мА/ч. Гаджет уже поступил в продажу в Индии по цене в 7000 рупий (около 8000 рублей).

Основная особенность Pop 8 — динамический остров, выполненный в стиле iPhone 14 и iPhone 15. Он получил название Dynamic Port и позволяет использовать пространство вокруг фронтальной камеры для показа уведомлений, информации о заряде батареи и состоянии активных вызовов.

Tecno Pop 8 оснащён LCD-дисплеем с разрешением 720p и частотой обновления 90 Гц. Смартфон работает на базе Android 13 с процессором Unisoc T606 с 3/4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. Гаджет получил двойную камеру: основной модуль на 13 Мп и дополнительную ИИ-камеру со светодиодной вспышкой.