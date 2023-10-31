Режиссёр «Константина 2» с Киану Ривзом рассказал о статусе производства фильма

В сентябре 2022 года Warner Bros. неожиданно одобрила продолжение фильма «Константин» с Киану Ривзом. Однако с тех пор о сиквеле почти ничего не было слышно — лишь в феврале кинокомпания подтвердила, что лента не отменена.

Спустя чуть больше года после анонса режиссёр будущей картины Френсис Лоуренс рассказал о статусе производства картины. По его словам, на создание ленты серьёзно повлияли забастовка сценаристов, которая проходила с начала мая по конец сентября, а также сложности с авторскими правами на персонажа.

Однако сейчас «всё под контролем», и ранний этап производства должен стартовать в ближайшее время. Ранее сценарист «Константина 2» Акива Голдсман заявил, что приступит к работе над сценарием сиквела после окончания работы над фильмом «Я — легенда 2» с Уиллом Смитом. Когда это произойдёт, неизвестно.

У «Константина 2» пока нет даже примерной даты выхода и полноценного сценария. Судя по всему, продолжение выйдет не раньше 2025 года.