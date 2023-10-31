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Состоялась премьера комедийного сериала «Политех» о начинающем киберспортсмене

Состоялась премьера комедийного сериала «Политех» о начинающем киберспортсмене
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Российский онлайн-кинотеатр Wink представил два первых эпизода комедийного сериала «Политех» о судьбе молодого киберспортсмена.

По сюжету школьник Глеб хочет стать киберспортсменом по игре Battle Teams 2, но родители отговаривают его, советуя получить образование. Чтобы уделять больше времени тренировкам, парень поступает во второсортный колледж, но новая директриса мешает его планам, пытаясь поднять планку учебного заведения.

Главную роль исполнил Александр Новиков («Пищеблок», «Домашний арест», «Контакт»), также в сериале сыграли Егор Корешков, Ян Цапник, Анна Покров, Эвелина Блёданс и другие.

Всего запланировано 12 эпизодов, последние выйдут 23 ноября. Помимо Wink, сериал также покажет телеканал «СТС».

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