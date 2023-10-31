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Райан Гослинг обожает кошек — в фанатском трейлере фильма «Барби»

Райан Гослинг обожает кошек — в фанатском трейлере фильма «Барби»
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Ведущие канала OwlKitty опубликовали юмористический ролик, посвящённый фильму «Барби». В нём кошка блогеров по имени Лиззи как бы участвует в сюжете самого кассового фильма 2023 года, полностью переиначивая его смысл.

Видео доступно на YouTube-канале OwlKitty. Права на видео принадлежат OwlKitty.

Так, в ролике OwlKitty главная героиня — кошка, которой практически поклоняются Кены. Именно ради неё так и старается герой Райана Гослинга, не обращая внимания на Барби и других жителей Барбиленда. Как и всегда, в ролике OwlKitty впечатляет качество спецэффектов — в большинстве сцен кошка выглядит так, будто она действительно снялась в фильме Warner Bros.

На канале OwlKitty можно найти и другие работы, в которых авторы вставляли Лиззи в различные фильмы. Так, кошка уже появлялась в «Звёздных войнах», «Гарри Поттере», «Парке Юрского периода», «Сиянии» и других лентах.

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