«Мы уже отдали всё»: Лена Хиди, сыгравшая Серсею в «Игре престолов», не скучает по сериалу

Британская актриса Лена Хиди в интервью The Hollywood Reporter вспомнила свою роль в сериале «Игра престолов», в котором исполняла роль Серсеи Ланнистер.

Хиди призналась, что не смотрела новый сериал «Дом Дракона» во вселенной «Игры престолов», а также вспомнила, что вместе с Мэйси Уильямс (Арья Старк) фантазировала о другом финале эпопеи.

Мы мечтали о схватке Серсеи и Арьи; что она вернётся как Джейме. Это была наша мечта. Но они сделали другой выбор.

Актриса также отметила, что не скучает по сериалу, хотя грустит от расставания с командой «Игры престолов».

Скучаю ли по сериалу? Нет. Я скучаю по людям, потому что ты влюбляешься в них, вы становитесь семьёй. Да, на некоторое время появляется странная грусть. Но я не скучаю по этому. Мы сделали это, мы уже отдали всё этому сериалу. И он навсегда изменил чёртов мир каждого из нас.

Ранее Джордж Мартин назвал любимую серию сериала по его книгам.