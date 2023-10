Football Manager 2024, Like a Dragon Gaiden и другие — новинки Game Pass в ноябре

Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые в ближайшие две недели пополнят библиотеку Xbox Game Pass. До 14 ноября в сервис добавят сразу восемь игр, среди которых есть несколько крупных хитов.

Так, уже 6 ноября до Game Pass доберётся симулятор футбольного менеджера Football Manager 2024, а спустя трое суток подписчики смогут оценить новую часть серии Yakuza — Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, а также экшен в духе Monster Hunter — Wild Hearts.

Какие игры добавят в Game Pass в ноябре 2023 года

Wartales (Xbox и ПК) — уже доступна

Thirsty Suitors (Xbox и ПК) — 2 ноября

Football Manager 2024 (Xbox и ПК) — 6 ноября

Wild Hearts (Xbox Series и ПК) — 9 ноября

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Xbox и ПК) — 9 ноября

Dungeons 4 (Xbox и ПК) — 9 ноября

Spirittea (Xbox и ПК) — 13 ноября

Coral Island (Xbox Series) — 14 ноября

Фото: Microsoft

Какие игры удалят из Game Pass в ноябре 2023 года

Coffee Talk (Xbox и ПК)

Exapunks (ПК)

Ghost Song (Xbox и ПК)

Gungrave G.O.R.E (Xbox и ПК)

Football Manager 2023 (Xbox и ПК)

Lapin (Xbox и ПК)

Townscaper (Xbox и ПК)