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Представлены три новых персонажа Honkai Star Rail — Жуань Мэй, Сюэи и Доктор Рацио

Представлены три новых персонажа Honkai Star Rail — Жуань Мэй, Сюэи и Доктор Рацио
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Разработчики онлайн-игры Honkai: Star Rail анонсировали трёх новых играбельных персонажей.

Учёная по имени Жуань Мэй уже упоминалась в ходе прохождения — она вместе с Гертой работает над Виртуальной вселенной. В игре девушка получит редкость пять звёзд, ледяной тип урона и путь гармонии (усиление союзников).

Фото: HoYoverse

Пятизвёздочный Доктор Рацио — представитель Гильдии эрудитов, другой фракции учёных. Будет наносить мнимый урон и следовать пути охоты (урон по одиночным целям).

Фото: HoYoverse

Наконец, Сюэи — одна из судей на планете Лофу Сяньчжоу, отвечающая за розыск опасных преступников. Редкость — четыре звезды, урон — квантовый, путь — разрушение (адаптация к разным ситуациям).

Фото: HoYoverse

Судя по всему, все три персонажа станут доступны в Honkai: Star Rail с версии 1.6. По предварительному расписанию её релиз намечен на 27 декабря.

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