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NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой Call of Duty: Modern Warfare 3 и RoboCop: Rogue City

NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой Call of Duty: Modern Warfare 3 и RoboCop: Rogue City
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31 октября NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт под версией 546.01. Апдейт в первую очередь «обеспечивает наилучший игровой опыт» в последних релизах видеоигр с поддержкой DLSS — в релизной версии Call of Duty: Modern Warfare 3, Desynced, Jusant и игре про Робокопа RoboCop: Rogue City. Скачать драйвер можно на официальном сайте компании или в приложении GeForce Experience.

Помимо официальной поддержки ближайших релизов, разработчики также исправили баг c шейдерами в Halo Infinite, которая возникла после выпуска последнего драйвера. NVIDIA также исправила некоторые другие ошибки, связанные с телевизорами LG и функцией «Просмотра событий Windows».

Релиз кампании Call of Duty: Modern Warfare 3 в раннем доступе состоится уже 3 ноября, а RoboCop: Rogue City поступит в продажу уже 2-го числа.

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