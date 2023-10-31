Вышел новый трейлер полнометражного фильма по аниме «Семья шпиона»

Авторы предстоящего полнометражного фильма «Семья шпиона: Код белый» представили новый ролик с кадрами из ленты.

Напомним, по сюжету манги шпиону для работы под прикрытием приходится завести семью. Однако фиктивная супруга оказывается наёмной убийцей, а приёмная дочь — телепатом.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation. Права на видео принадлежат WIT Studio.

Первый сезон сериала «Семья шпиона» вышел в 2022 году и моментально стал хитом, в октябре стартовал второй сезон. «Код белый» получит оригинальный сценарий от автора манги Тацуей Эндо, не связанный с сериальной адаптацией.

Полнометражный фильм «Семья шпиона: Код белый» выйдет в кинопрокат в Японии 22 декабря. О прокате в России и других странах мира пока не сообщается.