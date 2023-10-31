Стоимость соцсети X (ранее Twitter) упала более чем вдвое после покупки Илоном Маском

Социальная сеть Илона Маска X, ранее известная как Twitter, оценивается в $ 19 млн. Об этом вчера объявили сотрудникам компании, имеющим право на гранты на акции.

Это более чем в два раза меньше, чем $ 44 млн, которые Илон Маск заплатил за соцсеть ровно год назад, в конце октября 2022 года. Тогда бизнесмен заявлял, что его обманули и цена завышена — но к осени всё-таки решил закрыть сделку без суда.

Материалы по теме Ирония и мемы: как интернет воспринял покупку «Твиттера» Илоном Маском

За год управления соцсетью Маск провёл ребрендинг, переименовав проект в X, запомнился массовыми увольнениями и изменил систему верификации, открыв платные подписки.

Сейчас, по информации СМИ, Илон Маск хочет открыть на платформе сервис для знакомств и цифровой банк. В разработке также находится стриминговый сервис.