Кинотеатры в России заработают 35 млрд рублей за год — это меньше, чем нужно для выживания

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что российские кинотеатры за 2023 год заработают 35 млрд рублей. Слова функционера передают «Ведомости».

Это существенно меньше, чем до пандемии коронавируса: по словам Воронкова, тогда кинотеатрам удавалось получать по 50 млрд за год. Отмечается также, что 26 млрд рублей удалось заработать благодаря российским фильмам — это почти 75% от общей суммы, тогда как раньше отметка была на уровне 20%.

Председатель АПК также обратил внимание, что текущие показатели не радуют: ведь для выживания кинопроката сборы должны достигать 40 млрд, а для развития кинопроката — 50 млрд рублей в год.

Из-за этого многие кинотеатры оказываются нерентабельны: с марта 2022 года 10 крупнейших киносетей России закрыли 131 кинозал.