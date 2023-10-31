Alan Wake 2 работает в 60 FPS на Steam Deck только в «телефонном» разрешении 266p

Видеоблогер Deck Wizard протестировал игру Alan Wake 2 на мобильной консоли Steam Deck.

Выяснилось, что игра может выдавать 30–70 кадров в секунду, но для этого нужно будет включить низкие настройки графики и масштабирование изображения FSR в режиме «ультра производительности».

Из-за этого разрешение составляло 266p — примерно как на первых цветных телефонах 15–20 лет назад. При попытке улучшить масштабирование хотя бы до 800p начинают возникать различные артефакты изображения.

Видео доступно на YouTube-канале Deck Wizard. Права на видео принадлежат Deck Wizard.

Alan Wake 2 вышла на ПК и консолях 27 октября. Игра получила наивысшую оценку от критиков среди всех проектов студии Remedy, обогнав дилогию Max Payne, Control и первую часть серии.