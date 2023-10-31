Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 показали главного героя Файра

Разработчики предстоящей видеоигры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выпустили ролик, в котором поделились новыми подробностями о проекте.

Авторы представили главного героя — вампира Файра, который по желанию игрока может быть как мужчиной, так и женщиной (Файрой). Также можно будет выбрать один четырёх кланов и сменить одежду персонажа.

В блоге разработчики показали несколько геймплейных кадров с участием Файра — в частности, его встречу с владелицей публичного дома Лу Грэм. Отмечается, что игровой процесс в видео — ранняя версия игры, поэтому он впоследствии может быть изменён.

Видео доступно на YouTube-канале World of Darkness. Права на видео принадлежат Paradox.

Изначально сиквел культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines планировали выпустить ещё в 2020 году, но из-за череды проблем игра превратилась в долгострой. Сейчас релиз намечен на осень 2024 года.