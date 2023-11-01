Джо Байден посмотрел «Миссию невыполнима 7» и стал ещё больше бояться ИИ

По информации издания Variety, президент США Джо Байден посмотрел «Миссию невыполнима 7» и ещё больше стал опасаться развития искусственного интеллекта. Об этом рассказал представитель Белого дома.

Байден и так был встревожен быстрым развитием ИИ. Особенно сильно его беспокоит «ужасающая технология копирования голоса». Как подчеркнул Рид, опасения президента по поводу ИИ возросло из-за показанного в седьмой части «Миссии невыполнима».

Если президент ещё не был обеспокоен тем, что может пойти не так с ИИ до этого фильма, он увидел ещё больше поводов для беспокойства.

В Variety подчеркнули, что если Байдену захочется посмотреть продолжение, то придётся ждать до лета 2025 года, так как восьмая «Миссия невыполнима» недавно была отложена.