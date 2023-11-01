Мультфильм «Кошмар перед Рождеством» вряд ли получит продолжение

Издание People сообщило, что продолжение мультфильма «Кошмар перед Рождеством» 1993 года вряд ли когда-нибудь увидит свет. Об этом рассказали режиссёр проекта Генри Селик.

По его словам, изначально мультфильм не был успешным, однако со временем он становился всё популярнее и популярнее. Disney даже не хотела, чтобы проект имел что-то общее с компанией.

Сначала мерчендайзинга было очень мало, но потом Disney осознала, что популярность мультфильма растет, и они извлекли из этого выгоду. И вот, наконец, Disney назвала это фильмом Disney, потому что изначально они боялись, что это навредит их бренду.

Селик подчеркнул, что для своего времени это был идеальный мультфильм, который вряд ли получит сиквел. Скорее всего, продюсер Тим Бёртон будет против продолжения. К тому же Селик с большей вероятностью хотел бы поработать именно над приквелом.

«Идеальный фильм, вышедший в идеальное время… зачем к этому возвращаться?»