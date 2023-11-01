Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились реальные фото PS5 Slim

Появились реальные фото PS5 Slim
Комментарии

Пользователь социальной сети Илона Маска под ником Phantompainss опубликовал несколько реальных фотографий PS5 Slim. Более того, на фото он поставил уменьшенную версию консоли Sony рядом с обычной PS5.

Судя по всему, пользователь получил доступ к консоли раньше, поскольку фотографии ниже уже удалены из его профиля. На фото можно увидеть реальную разницу. Заметно, что Slim-версия действительно выглядит компактнее.

Фото: Phantompainss

Фото: Phantompainss

Фото: Phantompainss

Фото: Phantompainss

Фото: Phantompainss

Напомним, что обновлённая PS5 более чем на 30% меньше и на 18-24% легче, чем оригинальная модель. Вес обычной PS5 с дисководом — 4,5 кг, а Slim-версии — 3,2 кг.

Slim-версия консоли оснащена съёмным дисководом. С ним устройство будет продаваться в США за $ 500, а без него — за $ 450. Продажи должны стартовать 10 ноября.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android