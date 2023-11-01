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В продолжении нашумевшего триллера «Вышка» вернутся оригинальные персонажи

В продолжении нашумевшего триллера «Вышка» вернутся оригинальные персонажи
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По информации издания The Hollywood Reporter, в сиквеле триллера «Вышка» вернутся все оригинальные персонажи. По словам режиссёра ленты Скотта Манна, зрителей также ждут и новые лица.

Ещё Манн отметил, что команда хочет дать франшизе жизнь и постараться удивить зрителей в сиквелах.

Эти два новых сиквела — прекрасная возможность расширить рамки оригинала. Мы хотим продвинуть франшизу ещё дальше, собрав самую лучшую команду и идеи, чтобы обеспечить мировую аудиторию следующим потрясающим, бросающим вызов смерти фильмом, от которого учащается дыхание. Я рад работать с новыми лицами, а также воссоединиться с прошлыми актёрами.

Оригинал рассказывал про двух девушек, Бекки и Хантер, которые решили взобраться на самую высокую точку США, чтобы почтить память погибшего мужа Бекки. Как только героини оказываются на высоте, у них начинается настоящее выживание.

При бюджете в $ 3 млн ленте удалось собрать в прокате более $ 20 млн и стать финансово успешной.

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