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Эксперт призвал россиян не верить сообщениям с привлекательными вакансиями

Эксперт призвал россиян не верить сообщениям с привлекательными вакансиями
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Газета «Известия» обратила внимание на слова директора по кибербезопасности EdgeЦентр Артёма Избаенкова. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил о мошенниках, которое обманывают людей под видом сообщений с привлекательными вакансиями.

По его словам, цель мошенников — выманивание денежных средств либо получение личной информации о пользователях. Избаенков призвал не доверять подобным сообщениям.

Этот вид мошенничества является серьёзной угрозой для личной безопасности и финансовой стабильности граждан.

Чтобы защититься от мошенников, эксперт рекомендовал: проверять юридическую информацию о работодателе на специализированных ресурсах, сравнивать предложения по аналогичным вакансиям на рынке труда и не предоставлять личные данные.

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