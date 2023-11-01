Стало известно, как известный образ Сильвестра Сталлоне повлиял на фильм «Барби»

Грета Гервиг, снявшая фильм «Барби», рассказала, что норковая шуба, которую Райан Гослинг носил в ленте, была вдохновлена нарядом Сильвестра Сталлоне. В целом яркий образ Кена во многом появился благодаря легенде кино.

По словам Гервиг, Гослинг тоже любит Сталлоне, поэтому вдохновиться образом Сильвестра было для него честью.

Райан Гослинг тоже любит Сильвестра Сталлоне. У нас было много времени, чтобы подумать об этом и поговорить, и мы с ним действительно это сделали. Его искусственная норка была вдохновлена потрясающим нарядом Сильвестра Сталлоне.

Как отметила Гервиг, Кен относится к тем мужчинам, которые всегда хотят выглядеть стильно. Одним из элементов стиля стала норковая шуба.

Когда я думаю о нарядных мужчинах, мне кажется, что он, вероятно, лучший из них. И я чувствую, что Кен был никем иным, как мужчиной, которому нужно было быть нарядным.

Фото: WALTER MCBRIDE/CORBIS VIA GETTY IMAGES

Сталлоне, как известно, постоянно ходил в шубе, которая стала одним из его определяющих образов в 1970-х и 1980-х годах.