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Собаку Мэттью Перри заберёт его бывшая невеста

Собаку Мэттью Перри заберёт его бывшая невеста
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Несколько дней назад стало известно о смерти Мэттью Перри — актёра и звезды сериала «Друзья». У него осталась любимая собака по кличке Альфред. СМИ сообщали, что собаку заберёт себе коллега Перри по шоу, актриса Лиза Кудроу, но это не так.

Альфреда приютит бывшая невеста Перри, литературный агент Молли Гурвиц. Дело в том, что пёс изначально принадлежал как Перри, так и Гурвиц, поэтому после смерти актёра животное перешло к девушке.

Фото: Из соцсетей Мэттью Перри

Альфред появился у Мэттью Перри в 2021 году. Впервые он рассказал о появлении животного в социальных сетях. Забавно, что у собаки даже есть отдельная страничка.

Мэттью Перри умер в собственной джакузи в доме. Его смерть стала внезапной и потрясла всех: как коллег и семью, так и фанатов.

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