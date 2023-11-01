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Юморист Евгений Петросян впервые сыграет в кино

Юморист Евгений Петросян впервые сыграет в кино
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По информации издания «Российская газета», советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян впервые за свою карьеру сыграет в кино. Ему досталась роль в ленте «Манюня: путешествие в Москву».

Отмечается, что картина будет создаваться на волне успеха нескольких сезонов сериала про Манюню. В основу легла книга-бестселлер Наринэ Абгарян.

В картине представят историю про летнее путешествие 1981 года Манюни и ее друзей в Москву. По замыслу должна сбыться мечта Манюни – побывать на концерте «Песняров». Но вместо этого девочку ждут новые невероятные приключения.

Режиссёром проекта выступил Денис Гуляр, который также работал в качестве монтажера в проекте «Манюня в кино». Вместе с Петросяном в ленте сыграли Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян.

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