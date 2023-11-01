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Смартфоны Samsung Galaxy S20 и Galaxy Note 20 всё же не обновят до Android 14

Смартфоны Samsung Galaxy S20 и Galaxy Note 20 всё же не обновят до Android 14
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В конце октября Samsung рассказала о преимуществах One UI 6.0 — новой версии оболочки, которая будет основана на новой Android 14. В компании раскрыли список смартфонов, которые получат апдейт, среди которых были крайне популярные Galaxy S20 и Galaxy Note 20, вышедшие в 2020 году.

Как выяснила редакция SamMobile, «народные» смартфоны всё же не получат апдейт до Android 14. Дело в том, что для обоих гаджетов выпустят отдельный патч с ИИ-функциями Galaxy Enhance-X, однако до полноценного обновления дело всё же не дойдёт. Косвенно на это указывает и то, что Samsung обещала поддерживать Galaxy S20 и Galaxy Note 20 в течение трёх лет — с тех пор оба гаджета получили апдейты до Android 11, 12 и 13.

В SamMobile допустили, что смартфоны всё же могут обновить до One UI 6.0 — ранее компания уже обновляла некоторые устаревшие модели до современных версий ОС. Однако шансов на это крайне мало.

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