Доля голливудских фильмов на российском ТВ резко сокращается — исследование

Доля иностранных фильмов в эфире российских федеральных телеканалов в прошедшем телесезоне-2022/2023 сократилась до 33% — ранее цифра составляла 42%. Большую часть эфира занимает советское и российское кино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Mediascope.

Самыми популярными отечественными фильмами на ТВ в этом сезоне стали «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Конёк-Горбунок». Среди других популярных на телевидении картин — «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Любовь и голуби» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Десять самых популярных отечественных фильмов на российском ТВ Фото: РБК/MediaScope

Что касается иностранных фильмов, то здесь лидирует «Красотка» с Джулией Робертс. Остальные места в первой тройке делят между собой «Один дома» и «Один дома 2». В десятку также вошли последние две части «Джуманджи», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Мстители: Финал».

Десять самых популярных зарубежных фильмов на российском ТВ Фото: РБК/MediaScope

После ухода голливудских студий телеканалы пытаются заменить их контент произведениями от независимых европейских и американских студий, а также фильмами из Китая, Южной Кореи и Индии. Глава Института современных медиа Кирилл Танаев считает, что подобная замена — «очередная большая иллюзия». По его мнению, российские зрители предпочитают массово смотреть голливудский контент, а не азиатское кино.