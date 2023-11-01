В России начались продажи бюджетного смартфона Oppo A18 с большой батареей и экраном 90 Гц

Китайская компания Oppo выпустила на российском рынке свой новый бюджетный смартфон с боковым сканером отпечатков пальцев — Oppo A18. Гаджет уже доступен для покупки в большинстве розничных сетей страны по цене в 15000 рублей.

Смартфон оснащён 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1612 x 720 пикселей и частотой обновления экрана 90 Гц. Устройство работает на базе процессора MediaTek Helio G85 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также батареей объёмом 5000 мА/ч.

В Oppo отмечают, что A18 защищён от пыли и влаги (стандарты IPX4 и IP5X), а на его корпусе не остаются следы от использования и отпечатки пальцев благодаря технологии Oppo Glow. Основная камера получила датчик на 8 Мп, фронтальная — на 5 Мп.