Компания Toshiba выпустила в России премиальные телевизоры Z870ME и Z670ME. Первый доступен для покупки в размерах 55, 65 и 75 дюймов, а второй — в 55, 65, 75 и 85 дюймов.

Устройства оснащены поддержкой технологий HDR10, HDR10+, HLG и Dolby Vision. Производитель отмечает, что Z670ME в первую очередь ориентирована на геймеров. Данная модель автоматически переходит в игровой режим при подключении консоли, поддерживает AMD FreeSync Premium и переменную частоту обновления до 144 Гц.

Фото: Toshiba

Что касается Z870ME, то представленный телевизор получил Mini-LED экран с разрешением 4К, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Алгоритм Ultimate Motion способен повысить частоту обновления экрана вплоть до 240 Гц.

Z870ME и Z670ME уже доступны для покупки на территории России. Цены на первую модель начинаются от 199 тыс. рублей, а на вторую — от 99 тыс. рублей.