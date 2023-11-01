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Авторы Cyberpunk 2077 пообещали развивать серию по пути «Ведьмака»

Авторы Cyberpunk 2077 пообещали развивать серию по пути «Ведьмака»
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На этой недели нарративный директор Игорь Саржинский из CD Projekt RED дал интервью изданию PC Gamer. В ходе разговора разработчик поделился информацией о том, что студия собирается развивать серию по пути «Ведьмака».

Взгляните на «Ведьмака» и то, как франшиза менялась от игры к игре. Мы хотим, чтобы Cyberpunk прошла через аналогичный путь эволюции.

Саржинский заявил, что после множества улучшений игры все её элементы стали отлично работать друг с другом. Теперь разработчики сфокусируются на том, чтобы ещё сильнее скрепить их для более целостного погружения. По словам нарративного директора, это нормально, поскольку невозможно с первого раза преуспеть во всём.

Напомним, полноценная разработка сиквела Cyberpunk 2077 должна стартовать в начале 2024 года.

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