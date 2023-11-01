Сборы фильма «По щучьему велению» в России превысили 600 млн рублей

26 октября в России состоялась премьера фильма «По щучьему велению» — экранизации одноимённой русской народной сказки. За неделю проката сборы картины превысили 638 млн рублей, причём около 400 млн рублей пришлось на первый уикенд.

Фото: «Фонд кино»

«По щучьему велению» рассказывает о простаке Емеле: он случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит на пустяки, а третье оставляет на потом. Затем герой влюбляется в царевну Анфису — добиться её руки Емеле помогает щука, обернувшаяся в девушку Василису.

Режиссёром «По щучьему велению» выступил Александр Войтинский («Призрак»). Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый («Майор Гром: Чумной Доктор»), Мила Ершова («Трудные подростки») и Алина Алексеева («Ёлки-иголки»).