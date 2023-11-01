Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Геймер создал 3D-модель своей погибшей собаки, чтобы иногда навещать её

Геймер создал 3D-модель своей погибшей собаки, чтобы иногда навещать её
Комментарии

1 ноября пользователь соцсети X (ранее Twitter) под ником Daniel.exe поделился трогательной историей. Дело в том, что у него была собака по кличке Сэм, а пару лет назад геймер создал 3D-модель своего питомца и поместил её в сцену с пляжем на Unreal Engine 5.

Фото: Daniel.exe

Незадолго до смерти Сэма хозяин собирался взять его в отпуск и позагорать на пляже, однако здоровье собаки не позволило им поехать. По словам Daniel.exe, после гибели своего четвероного друга он иногда навещает его таким образом.

Сэм лежит мордочкой на клетчатом покрывале в окружении красивых цветочков, а хозяин может присесть рядом с ним, полюбоваться яхтой вдалеке или насладиться игрой солнечных лучей на водной глади. Некоторых комментаторов данная история растрогала, причём ряд из них заявили, что тоже отсканировали своих питомцев.

Материалы по теме
В реестр отечественного ПО предложили включать игры, созданные на Unity и Unreal Engine
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android