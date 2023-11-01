Отечественный смартфон «Р-фон» официально покажут в декабре

Компания «Рутек» официально покажет российский антишпионский защищённый смартфон «Р-фон» 14 декабря 2023 года. Трансляция мероприятия начнётся в 10:30 по МСК на официальном сайте производителя и НТЦ «ИТ РОСА».

В рамках презентации компания раскроет полные характеристики гаджета, детальнее покажет его, расскажет об особенностях операционной системы «РОСА Мобайл», озвучит цену и назовёт дату поступления в продажу.

Известно, что устройство получит 6,7-дюймовый дисплей, аккумулятор на 5000 мА/ч, камеру с разрешением 50 МП, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ накопительной памяти. Полноценное производство смартфонов началось во второй половине сентября на саранском заводе «Рутек».

В середине октября «Р-фон» попал в реестр Минпромторга и получил 112 баллов по шкале «отечественности» устройств.