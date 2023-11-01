Беспроводная зарядка в автомобилях ломает iPhone 15

Пару дней назад владельцы автомобилей BMW и Toyota начали массово жаловаться, что модуль NFC в их iPhone 15 перестал работать после подключения смартфона к беспроводной зарядке. Компания Apple признала проблему и собирается выпустить апдейт с её решением до конца года.

Журналисты рекомендуют владельцам указанных марок автомобилей пока воздержаться от функции беспроводной зарядки. Пользователи сообщают, что после выхода из строя NFC они теряют доступ к платёжному сервису Apple Pay и не могут получить доступ к цифровому ключу.

Представители BMW и Toyota пока никак ситуацию не прокомментировали. Также 30 октября на iPhone 15 Pro наконец-то состоялся релиз Resident Evil Village. Полная версия игры стоит 1140 рублей.