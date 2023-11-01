Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Работников HBO заставляли защищать свои сериалы в интернете

Работников HBO заставляли защищать свои сериалы в интернете
Комментарии

1 ноября журналисты издания Rolling Stone сообщили, что глава HBO Кейси Блойс заставлял сотрудников компании создавать фейковые аккаунты в соцсети X (ранее Twitter) для травли телевизионных критиков и анонимных комментаторов.

Фото: X

Поводом для этого стал случай, когда президента HBO взбесило сообщение критика Кэтрин Ванарендонк, которая высказала своё мнение о сериале «Перри Мейсон». Об этом стало известно из судебного иска, поданного бывшим сотрудником HBO Салли Темори, который обвинил компанию в преследовании и дискриминации.

Адвокат Темори называет создание фейковых аккаунтов примером «мелочной» культуры компании, которая способствует домогательствам и дискриминации на рабочем месте. Сама HBO все обвинения отрицает.

Материалы по теме
HBO начала работу над третьим сезоном сериала «Дом дракона»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android