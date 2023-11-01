В ноябре в PS Plus бесплатно раздадут ремастер Mafia 2 и ещё две игры

Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в ноябре. В этот раз подписчикам вновь раздадут три проекта, среди которых переиздание Mafia 2, тактический шутер Aliens: Fireteam Elite и сетевой экшен Dragon Ball: The Breakers. Все три игры будут доступны уже 7 ноября.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus в ноябре 2023 года

Mafia 2: Definitive Edition — переиздание знаменитого экшена от третьего лица, рассказывающего историю Вито Скалетто. В него входит основная игра с некоторыми графическими улучшениями и всеми вышедшими для проекта дополнениями.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot Trailers. Права на видео принадлежат 2K Games.

Aliens: Fireteam Elite — кооперативный шутер от третьего лица во вселенной «Чужого». В нём троим игрокам предстоит сдержать натиск некроморфов, исследуя новую планету LV-895 и сражаясь с монстрами.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Entertainment. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.

Dragon Ball: The Breakers — сетевой экшен по культовой вселенной Dragon Ball.

Видео доступно на YouTube-канале BANDAI NAMCO Europe. Права на видео принадлежат BANDAI NAMCO Europe.