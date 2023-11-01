Новые MacBook Pro и iMac на M3 появятся в России до конца ноября

Отечественные ритейлеры рассказали изданию «Известия», что первые партии новых MacBook Pro и iMac на M3 появятся в России до конца ноября.

Мы ожидаем, что все представленные новинки Apple будут доступны в розничных магазинах в течение двух недель после мирового старта продаж.

Подобные сроки озвучили в пресс-службе restore:, Ozon и «М.Видео-Эльдорадо». Представители МТС отметили, что планируют привезти все устройства в РФ одними из первых, однако точную дату и цены называть пока не готовы.

Собеседник издания заявил, что первое время стоимость новинок завысят минимум в два раза. Вероятно, это будет связано с маленьким количеством завезённых устройств.

Новые MacBook Pro будут продаваться в США по цене от $ 1,5 тыс., а iMac — от $ 1,2 тыс. Цены в России пока неизвестны.