Marvel обдумывает замену главного злодея текущих фильмов и сериалов

Издание Variety выпустило большой материал, посвящённый ближайшему будущему киновселенной Marvel. В нём инсайдеры рассказали о планах продюсера Кевина Файги и возможных изменениях сюжетного вектора следующих «Мстителей».

Как оказалось, в компании устали ждать разрешения ситуация со скандальным Джонатаном Мэйджорсом, который должен был сыграть роль главного злодея Канга в фильме «Мстители: Династия Канга». Разбирательство с актёром по поводу домогательств продолжается уже больше полугода и, кажется, не закончится в ближайшее время.

В связи с этим Marvel начала обдумывать два варианта: либо заменить Мэйджорса на кого-то другого и продолжить развивать ветку Канга, либо забыть об этой идее, сфокусировавшись на других злодеях — например, на Докторе Думе. Отмечается, что окончательное решение ещё не принято.

Джонатана Мэйджорса арестовали по подозрению в домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину в конце марта. Сообщалось, что пострадавшая попала в больницу с небольшими повреждениями головы и шеи. После этого СМИ сообщили, что на актёра составили массовый иск более 20 женщин, которые сообщали о побоях и агрессивном поведении артиста.