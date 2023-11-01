Apple работала над совместимостью Apple Watch и Android-смартфонов — Bloomberg

Издание Bloomberg выпустило большой материал о шагах Apple в области развития технологий для здоровья. В тексте также зашла речь и о смарт-часах Apple Watch.

Журналисты рассказали, что в какой-то момент компания работала над совместимостью Apple Watch и приложения «Здоровье» с Android-смартфонами. Проект назывался Project Fennel, однако на финальной стадии разработке Apple отменила его.

Смарт-часы стимулировали продажи iPhone, поэтому под воздействием «деловых соображений» корпорация отказалась от данной идеи. Ещё издание поделилось, что на данный момент Apple работает над встроенным тонометром и добавлением в Apple Watch неинвазивного измерителя сахара в крови.

Ранее в конце октября американец потерял в озере Apple Watch Ultra, а потом нашёл их спустя три месяца — устройство всё равно продолжило идеально работать.