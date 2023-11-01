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Вышел финальный трейлер головоломки The Talos Principle 2 к скорому релизу игры

Вышел финальный трейлер головоломки The Talos Principle 2 к скорому релизу игры
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Издательство Devolver Digital представило релизный трейлер The Talos Principle 2 — продолжения культовой головоломки от создателей серии The Serious Sam. В финальном ролике авторы продемонстрировали кадры из вступления, а также масштабность грядущего проекта на Unreal Engine 5. Игра выйдет уже 2 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series — в том числе и на русском языке.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Devolver Digital.

The Talos Principle 2 — продолжение одной из самых высокооценённых головоломок в истории. За разработку вновь отвечает студия Croteam, а производство возглавляют Йонас Кирацес (The Eternal Cylinder), Том Джуберт (The Swapper, Subnautica) и Верена Кирацес (The Hand of Merlin).

Оригинальная The Talos Principle вышла в декабре 2014 года и стала большой любимицей у фанатов жанра. В Steam у проекта более 24 тысяч обзоров, из которых 95% — положительные.

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