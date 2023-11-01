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Опубликованы новые кадры грядущих спецэпизодов «Доктора Кто»

Опубликованы новые кадры грядущих спецэпизодов «Доктора Кто»
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Журнал SFX Magazine поделился новыми кадрами грядущих спецэпизодов «Доктора Кто», приуроченных к 60-летию сериала. Они будут посвящены десятому Доктору в исполнении Дэвида Теннанта и его спутнице Донне, к роли которой также вернулась Кэтрин Тейт.

Все три спецвыпуска объединят в единую канву, после чего события плавно перейдут в сюжет 14-го сезона сериала. Судя по всему, ближе к концу третьего эпизода зрители впервые увидят нового Доктора — его сыграет звезда «‎Сексуального просвещения» Шути Гатва. Появятся ли в спецвыпусках другие известные по шоу актёры, неизвестно.

Напомним, спецэпизоды начнут выходить с 25 ноября. 14-й сезон «Доктора Кто» стартует в 2024 году, а недавно стартовали съёмки продолжения.

Новые кадры

Фото: SFX Magazine/BBC

Фото: SFX Magazine/BBC

Фото: SFX Magazine/BBC

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