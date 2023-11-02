«Гораздо умнее людей»: Илон Маск считает ИИ одной из самых главных угроз человечеству

Слишком активное развитие искусственного интеллекта, несомненно, пугает многих. Своими опасениями недавно поделился и Илон Маск. Он рассказал об опасности ИИ на британском саммите по безопасности.

Во время своего выступления миллиардер сказал, что в случае с ИИ люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем мы».

Мне неясно, сможем ли мы контролировать такую ​​вещь, но я думаю, что мы можем стремиться направить ее в направлении, выгодном человечеству. Мы не сильнее и не быстрее других существ, но мы умнее, но вот в этом случае, впервые в истории человечества, мы столкнёмся с чем-то, что будет намного умнее.

Ранее появилась информация, что президент США Джо Байден после просмотра «Миссии невыполнима 7» стал ещё более настороженно относиться к ИИ.